In die Wannen, fertig, los!

06:00 Uhr

Badewannenrennen in Lamerdingen findet wieder statt

Nichts für Landratten: Am 24. Juni organisiert die Lamerdinger Landjugend wieder das beliebte Badewannenrennen auf der Gennach.

Von Alexandra Hartmann

Nach längerer Pause wagen sich am 24. Juni wieder mutige Kapitäne in Badewannen in Lamerdingen auf die Gennach.

In die Wannen, fertig, los: Nach längerer Pause stellt die Lamerdinger Landjugend heuer wieder das beliebte Badewannenrennen auf die Beine. Am Samstag, 24. Juni, schippern wagemutige Kapitäne in alten Wannen durch einen Parcours die Gennach herunter. Neben dem spannenden Badewannenrennen ist in Lamerdingen für das leibliche Wohl gesorgt Eine Crew besteht auch höchstens drei Teilnehmern, die Startgebühr in Höhe von 20 Euro ist vor Ort zu bezahlen. Begleitet wird das Rennen von der Musikkapelle Lamerdingen, für hungrige Bootsjungen und das Publikum gibt Kaffee und Kuchen als Stärkung, abends wird gegrillt. Das Rennen beginnt um 13.30 Uhr, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer treffen sich schon eine Stunde eher. Die Siegerehrung ist um 18 Uhr anberaumt. Anmeldungen nimmt die Landjugend bis spätestens Samstag, 18. Juni, entgegen per Mail an badewannenrennen.lamerdingen@gmail.com.

