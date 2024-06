Kaufbeurer Bundeswehr-Kommandeur: So wird der Standort "kriegstauglich" gemacht

Plus Angesichts der Bedrohung aus Russland soll die Bundeswehr kriegstauglich werden. Was das für den Standort Kaufbeuren bedeutet, haben wir den Kommandeur gefragt.

Bundeswehr-Oberst Thorsten Milewski (60) führt seit März 2023 als Kommandeur die Abteilung Süd des Technischen Ausbildungszentrums der Luftwaffe in Kaufbeuren. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Hier spricht er im AZ-Interview über seine Aufgaben und die Zukunft des Standorts im Ostallgäu.

Herr Milewski, ein Luftwaffenstandort mit nicht nutzbarer Start- und Landebahn. Eurofighter müssen für Schulungszwecke per Schwertransport nach Kaufbeuren gebracht werden. Steht das stellvertretend für den Zustand der Bundeswehr?