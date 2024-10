„Was zeichnet eine gute Führungsfigur aus, Herr Schröder?“

FRAGE: Sie sind der dritte Abtprimas, der zuvor Erzabt von St. Ottilien war. Ist das Amt des Erzabtes in Ihrem Kloster ein Karrieresprungbrett?

JEREMIAS SCHRÖDER: (lacht). Jein. Es ist schon so, dass man als Abtpräses von St. Ottilien, also als Leiter dieser gesamten Kongregation der Missionsbenediktiner von St. Ottilien, gut vorbereitet wird. Das Amt des Abtpräses von St. Ottilien ist wie das Amt des Abtprimas im Kleinen: man ist weltweit tätig, muss sich in verschiedene Kulturen einleben. Insofern ist es nicht überraschend, dass schon mehrmals ein Erzabt beziehungsweise Präses von St. Ottilien zum Primas gewählt wurde.

