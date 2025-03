Wohnhaus in Irsingen nach Brand nicht mehr bewohnbar

Am Montagvormittag ist beim Brand eines Wohnhauses im Türkheimer Ortsteil Irsingen ein Sachschaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Als am Morgen die Feuerwehr Irsingen als erstes vor Ort eintraf, stand bereits ein Teil des Dachstuhls des Hauses in Flammen. Die eingesetzten Feuerwehren der umliegenden Gemeinden und der Stadt Bad Wörishofen konnten den Brand löschen und ein völliges Niederbrennen und Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindern. Der bereits entstandene Schaden an dem Haus ist allerdings so groß, dass es nicht mehr bewohnbar ist. Die Schadenshöhe lässt sich noch nicht genau beziffern, liegt aber bei mehreren Hunderttausend Euro, so die Polizei.

Das Haus diente laut Polizei als Wohnraum für mehrere Arbeiter. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich fünf Bewohner im Haus. Sie konnten alle rechtzeitig und unverletzt das Gebäude verlassen. Bei den Löscharbeiten verletzte sich ein Feuerwehrmann, sodass er ärztlich behandelt werden musste. Die polizeilichen Ermittlungen wurden noch vor Ort vom Fachkommissariat der Kriminalpolizei Memmingen übernommen. Die Brandursache steht aber noch nicht fest. Aktuell gehen die Brandfahnder davon aus, dass das Feuer im Bereich der Terrasse ausbrach und sich dann auf den Dachstuhl ausbreitete. (mz)

Icon Vergrößern Zwei Drehleitern sind beim Brand in Irsingen im Einsatz. Foto: Robert Prestele Icon Schließen Schließen Zwei Drehleitern sind beim Brand in Irsingen im Einsatz. Foto: Robert Prestele