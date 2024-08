Der wilde Westen zu Gast in Irsingen

Freiluftveranstalter brauchen in diesem Sommer starke Nerven. So auch Robert Frei vom Musikverein Irsingen vor dem 17. Country-Festival. Eine Stunde vor Beginn zog eine Gewitterfront aus den Bergen in Richtung Norden. Es regnete in Strömen, auch in Irsingen. Doch nach einer guten Stunde war der Spuk vorbei und Cowboys, Indianer und Linedancer kamen aus allen Himmelsrichtungen, um dieses nicht alltägliche Feste mitzufeiern.

