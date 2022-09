Mit Schwung durch die Schulzeit

Plus Als Patrick Einsiedler vor zwölf Jahren eingeschult wurde, war die MZ dabei. Damals sagte der kecke Abc-Schütze zu einem Lehrer: „Ich freue mich auf Sie.“ Dieser Schwung hielt – mehr oder weniger – bis zum Abitur an.

