„Jesus war ein Aktivist“

Es war ein großes Wagnis, das die katholische Jugendstelle Kaufbeuren eingegangen ist: mit rund 160 Jugendlichen und jungen Erwachsenen sollte der Musical-Klassiker „Jesus Christ Superstar“ auf die Bühne gebracht werden. Seit Herbst 2024 liefen die Proben und Vorbereitungen. Am Samstagabend fand die Premiere statt. Auch wenn die meisten Mitwirkenden aus dem Ostallgäu stammen, die Hauptrollen Jesus und Judas wurden mit zwei Unterallgäuern besetzt: Michael Schmid aus Ettringen spielt die Jesusrolle, Milena Hölzle aus Stockheim gibt den Judas. „Ich bin richtig beeindruckt, was wir auf die Beine gestellt haben“, sagte Milena Hölzle sichtlich ergriffen nach der Generalprobe am Freitagabend im Passionstheater Waal. Für den Zuschauer lief schon in der Generalprobe das meiste glatt. Von einer etwas brenzligen Situation berichtete jedoch Milena Hölzle.

Bernhard Ledermann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Michael Schmid Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Passionstheater Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis