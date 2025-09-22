Icon Menü
Kammlach: Einschulung an der Grundschule Kammlach

Kammlach

Einschulung an der Grundschule Kammlach

15 neue ABC-Schützen freuen sich auf das Abenteuer Schule
Von Jürgen Mayr für Grundschule Kammlach
    Die Klasse 1/2a mit ihrem Klassenlehrer Jürgen Mayr
    Die Klasse 1/2a mit ihrem Klassenlehrer Jürgen Mayr Foto: Grundschule Kammlach
    Die Klasse 1/2b mit ihrer Klassenlehrerin Rosi Niederreiner
    Die Klasse 1/2b mit ihrer Klassenlehrerin Rosi Niederreiner Foto: Grundschule Kammlach

    In den Klassen 1/2a (Klassenlehrer Jürgen Mayr) und 1/2b (Klassenlehrerin Rosi Niederreiner) in Kammlach hat das neue Schuljahr begonnen – und mit ihm der spannende Start für 15 aufgeregte Erstklässler. Gemeinsam mit den Zweitklässlern entdecken sie nun das Lesen, Schreiben und Rechnen und wachsen Tag für Tag ein Stück mehr in den Schulalltag hinein.

