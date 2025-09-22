Einschulung an der Grundschule Kammlach

Icon vergrößern Die Klasse 1/2b mit ihrer Klassenlehrerin Rosi Niederreiner Foto: Grundschule Kammlach Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Klasse 1/2b mit ihrer Klassenlehrerin Rosi Niederreiner Foto: Grundschule Kammlach

In den Klassen 1/2a (Klassenlehrer Jürgen Mayr) und 1/2b (Klassenlehrerin Rosi Niederreiner) in Kammlach hat das neue Schuljahr begonnen – und mit ihm der spannende Start für 15 aufgeregte Erstklässler. Gemeinsam mit den Zweitklässlern entdecken sie nun das Lesen, Schreiben und Rechnen und wachsen Tag für Tag ein Stück mehr in den Schulalltag hinein.

