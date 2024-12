In der Nacht auf Samstag ist ein Gartenzaun in der Rosenstraße in Oberkammlach angefahren und beschädigt worden. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dieser beläuft sich auf rund 500 Euro. Nun sucht die Polizei Zeugen, sie sollen sich unter der Telefonnummer 08261/76850 melden. (mz)

Fahrerflucht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oberkammlach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis