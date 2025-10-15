„Die Reißleine gezogen“: Ein weiterer Gemeinderat gibt auf und erhebt schwere Vorwürfe

Wenige Monate vor der nächsten Kommunalwahl hat Christoph Klus nach reiflicher Überlegung „die Reißleine gezogen“, wie er selbst sagt: Er hat sein Amt als Gemeinderat in Kammlach niedergelegt und ist damit nach Thilo Mang schon der Zweite, der das Gremium vorzeitig verlässt, und zwar wie Mang schwer enttäuscht. Für die Entscheidung, die ihm alles andere als leicht gefallen sei, nennt er schwerwiegende Gründe.

Im Laufe der vergangenen mehr als fünf Jahre habe sich einiges angestaut, sagt Klus im Gespräch mit unserer Redaktion. Er engagiert sich bereits seit vielen Jahren ehrenamtlich: Seit 25 Jahren ist er Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Oberkammlach, genauso lange bei den Oberkammlacher Dorfmusikanten, er war im Elternbeirat des Kindergartens und sechs Jahre lang Fußballtrainer beim TSV Kammlach. Doch während dort – trotz unterschiedlicher Meinungen – immer alle auf ein Ziel hinarbeiteten, habe er das im Gemeinderat anders erlebt. Er habe dort unter anderem Zielstrebigkeit, Ehrlichkeit, offene Kommunikation und Teamarbeit vermisst, viele aus seiner Sicht gute Ideen seien nicht weiterverfolgt worden. „Das war einfach frustrierend“, sagt Klus.

Die Ziele, die sich der Kammlacher Gemeinderat selbst gesetzt hat, werden laut Klus nicht angegangen

Schließlich habe er sich zur Wahl gestellt, um etwas für Kammlach bewegen zu können. Das aber sei in der Praxis kaum möglich gewesen. Als Beispiel nennt er eine gemeinsame Klausurtagung zu Beginn der Legislaturperiode in Thierhaupten. Damals habe der Gemeinderat viele Ideen für die künftige Entwicklung der Gemeinde ausgearbeitet und sich auch Ziele gesetzt. Weiterverfolgt worden sei dann jedoch kaum etwas davon. Auch die Themen Dorfentwicklung oder Hochwasserschutz seien bislang nicht angegangen worden.

Wie Thilo Mang, der sein Amt bereits rund ein Jahr nach der Wahl niedergelegt hatte, sieht Klus hier vor allem Bürgermeisterin Birgit Steudter-Adl Amini in der Pflicht und erhebt schwere Vorwürfe gegen sie. Sie informiere die Gemeinderäte im Vorfeld der Sitzungen zu wenig, setze deren Beschlüsse nicht entschlossen genug um und regiere nach Gutsherrenart.

Die Gründe für sein Ausscheiden hat Klus seinen Ratskollegen in einem siebenseitigen Schreiben dargelegt

Die Bürgermeisterin hatte schon bei Mangs Ausscheiden darauf verwiesen, dass fast alle Beschlüsse einstimmig gefasst worden seien, also keineswegs von ihr allein. Demnach hätten sich die Gemeinderäte offenbar ausreichend informiert gefühlt. Diese erhielten mit der Sitzungseinladung Informationen zu den jeweiligen Tagesordnungspunkten. Kämen bis zur Sitzung weitere Informationen hinzu, baue sie diese in die Vorstellung des Sachverhalts ein. „Ich habe immer alle Informationen weitergegeben, die ich zum jeweiligen Zeitpunkt hatte. Was sollte ich auch für eine Veranlassung haben, da etwas zurückzuhalten?“, fragte sie damals und betonte, dass sie sich immer bemühe, Vertreter von Fachbehörden und Ingenieurbüros einzuladen, die die Fragen der Räte kompetent beantworten können. Gleichwohl hatten sich damals die Gemeinderäte Anja Otto und Manuel Neß in einem Schreiben an unsere Redaktion der Kritik Mangs angeschlossen.

Das Verhältnis zu den Ratskolleginnen und -kollegen beschreibt Klus dagegen als sehr gut. Man habe auf Augenhöhe miteinander diskutiert. Die Beweggründe für sein Ausscheiden hat er ihnen in einem siebenseitigen Schreiben dargelegt. Noch bis zur Kommunalwahl am 8. März 2026 weiterzumachen, sei für ihn aber nicht infrage gekommen. „Die Sitzungen monatelang nur noch abzusitzen, ist nicht meine Art“, sagt er. Außerdem wollte er es dem Gremium ermöglichen, schon jetzt einen neuen, motivierten Rat aufzunehmen. Tatsächlich wurde sein Nachfolger Maximilian Rogg bereits vereidigt.