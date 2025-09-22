Radler melden verdächtigen Fund bei Kammlach

Radfahrer haben am Samstagnachmittag an einem Feldweg, rund 400 Meter von Oberkammlach (Landkreis Unterallgäu) entfernt, einen verdächtigen Fund gemacht und daraufhin die Polizei informiert.

Kurioser Fund in Kammlach: Polizei sucht Zeugen

Laut Polizeibericht entdeckten sie einen Wäschekorb mit mehreren persönlichen Gegenständen. Der Korb wurde von den Beamten sichergestellt und wird nun verwahrt. Die Herkunft des Wäschekorbs ist bislang unklar. Die Polizeiinspektion Mindelheim bittet Personen, die Hinweise geben können, sich dort zu melden.

Es ist nicht das erste Objekt in den vergangenen Wochen, das Rätsel aufgibt: Anfang August stellte ein Unbekannter nahe Bad Wörishofen ein Auto ab. Zunächst gab es Rätsel, wie das Fahrzeug an die Straße nahe Untergammenried kommen konnte – mittlerweile konnte die Polizei aber einige Hintergrundinformationen ermitteln. Den aktuellen Stand lesen Sie hier.

Kurios war ebenfalls ein Vorfall nahe Salgen: Hier war ein Mann mitten in der Nacht mit dem Auto in einen Weiher gefahren – und dann einfach weggegangen, um sich schlafen zu legen.

Zahlen, Daten, Fakten: Das ist das Unterallgäu

Landrat : Alex Eder (Freie Wähler)

Fläche : 1.229,53 Quadratkilometer

Verwaltungssitz: Mindelheim

Städte : Mindelheim, Bad Wörishofen

Einwohner : 145.298 (Stand: Ende 2023)

Höchster Punkt: 849 Meter

Tiefster Punkt: 510 Meter

Kreisgliederung : 52 Gemeinden

Autokennzeichen: MN

Ausflugsziele (eine Auswahl): Iller-Rad- und Wanderweg, Kloster Ottobeuren, Museum der Bayerischen Könige in Bad Grönenbach, Therme Bad Wörishofen, Freizeitgelände Erkheim, Allgäu Skyline Park, Barfußweg in Legau, Erlebnis-Imkerei in Hawangen

Sehenswürdigkeiten (eine Auswahl): Mindelburg in Mindelheim, Schloss Bad Grönenbach, Marienplatz in Bad Wörishofen, Schwäbisches Krippenmuseum (Mindelheim), Freilicht- und Bauernhofmuseum Illerbeuren

Homepage : www.unterallgaeu.de