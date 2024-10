„Im Namen der Hose“: Kammlacherin übernimmt Sex-Podcast

Eine Stimme aus dem Unterallgäu ist künftig beim Sex-Podcast „Im Namen der Hose“ zu hören. Laura Milena Sattelmair, genannt „Auri“, hat viele Jahre im Allgäu gelebt und dort ihre Leidenschaft für Moderation und Kunst verwirklicht.

Aufgewachsen ist sie in Kammlach, bis zum Abitur ging sie in Mindelheim zur Schule. Es folgte ein Volontariat bei Hitradio RT1 in Memmingen - später wechselte sie zum gleichen Sender nach Augsburg, um dort Kunstpädagogik sowie Kunst- und Kulturgeschichte zu studieren.

Jetzt übernimmt die ehemalige Radiomoderatorin gemeinsam mit Sebastian Heigl die Moderation des beliebten Sex- und Aufklärungspodcasts „Im Namen der Hose“ von Puls. Zum Start der 14. Staffel treten die beiden die Nachfolge des bisherigen Host-Duos Ariane Alter und Kevin Ebert an. Ab sofort sprechen die beiden über Themen wie Sexualität, Beziehungen und Aufklärung.

Heute lebt die Unterallgäuerin in München

Auri Sattelmair lebt heute in München, ist bildende Künstlerin und Journalistin. Sie beschäftigt sich intensiv mit Sexualität, Feminismus und sozialer Gerechtigkeit. „Gleichberechtigung, Identität oder wie wir Beziehungen führen möchten – Sexualität berührt viele Lebensbereiche“, sagt sie. „Und je mehr wir über all das sprechen und je mehr wir wissen, desto besser! Es wird Zeit, dass wir ganz offen und auf Augenhöhe über Sex reden, mit Klischees und Mythen aufräumen und uns auch gerne zusammen über Dating-Pannen lachen.“ (mz)

Der Podcast „Im Namen der Hose“ erscheint jeden Samstag in der ARD-Audiothek und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.