Kammlach tritt bei den Investitionen auf die Bremse

Einstimmig verabschiedete der Gemeinderat Kammlach den Haushaltsplan für das Jahr 2025. Das Haushaltsvolumen liegt bei 10,5 Millionen. Neue Kredite sind in Höhe von 2,5 Millionen vorgesehen. Dabei tritt die Kommune, so Bürgermeisterin Birgit Steudter-Adl Amini, in diesem Jahr etwas auf die Bremse, was neue Investitionen anbelangt. Die Gemeinde warte nämlich noch auf zugesagte Zuschüsse vom Staat wie zum Beispiel für das „Haus der Kinder“. Insgesamt stünden noch etwas über drei Millionen Euro an zugesagten Geldern aus. Der Haushalt war schon mehrmals vorberaten worden, zuletzt Ende Juli, als auch Kämmerer Gerhard Rampp von der VG-Erkheim den Räten Rede und Antwort stand.

Wilhelm Unfried

87754 Kammlach

Haushaltsplan