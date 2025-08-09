Icon Menü
Kammlach: Sparsamer Haushaltsplan 2025 und Freude über deutlich mehr Gewerbesteuer

Kammlach

Kammlach tritt bei den Investitionen auf die Bremse

Weil noch viele zugesagte Fördergelder ausstehen, ist man beim Haushalt 2025 in der Gemeinde eher sparsam
Von Wilhelm Unfried
    •
    •
    •
    Fast sechs Millionen Euro investierte die Gemeinde Kammlach in den Umbau des bestehenden Kindergartens mit Neubau. Das Großprojekt firmiert unter dem Namen „Haus der Kinder". Im neuen Kindergartenjahr finden dort vier Kindergartengruppen, ein Hort und eine Krippe Platz und tragen zur Entlastung der Eltern bei.
    Fast sechs Millionen Euro investierte die Gemeinde Kammlach in den Umbau des bestehenden Kindergartens mit Neubau. Das Großprojekt firmiert unter dem Namen „Haus der Kinder". Im neuen Kindergartenjahr finden dort vier Kindergartengruppen, ein Hort und eine Krippe Platz und tragen zur Entlastung der Eltern bei. Foto: Wilhelm Unfried

    Einstimmig verabschiedete der Gemeinderat Kammlach den Haushaltsplan für das Jahr 2025. Das Haushaltsvolumen liegt bei 10,5 Millionen. Neue Kredite sind in Höhe von 2,5 Millionen vorgesehen. Dabei tritt die Kommune, so Bürgermeisterin Birgit Steudter-Adl Amini, in diesem Jahr etwas auf die Bremse, was neue Investitionen anbelangt. Die Gemeinde warte nämlich noch auf zugesagte Zuschüsse vom Staat wie zum Beispiel für das „Haus der Kinder“. Insgesamt stünden noch etwas über drei Millionen Euro an zugesagten Geldern aus. Der Haushalt war schon mehrmals vorberaten worden, zuletzt Ende Juli, als auch Kämmerer Gerhard Rampp von der VG-Erkheim den Räten Rede und Antwort stand.

