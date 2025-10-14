Kürbis als Wurfgeschoss: Verkehrsspiegel in Kammlach zerstört

Aus den Kürbiskisten auf einem Kammlacher Supermarktparkplatz haben unbekannte Täter eine Frucht als Wurfgeschoss missbraucht und damit einen Verkehrsspiegel zerstört. Laut Polizei muss die Tat am frühen Sonntagmorgen geschehen sein. Der Spiegel wurde komplett zerstört, es entstand ein Schaden im vierstelligen Eurobereich. Es werden Zeugen gesucht, die sich bei der Polizei in Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/76850 melden können. (mz)

