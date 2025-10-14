Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Kammlach: Täter werfen Kürbis und zerstören Verkehrsspiegel komplett

Kammlach

Kürbis als Wurfgeschoss: Verkehrsspiegel in Kammlach zerstört

In Kammlach wurde mit einem Kürbis ein Verkehrsspiegel zerstört.
    • |
    • |
    • |
    Mit einem Kürbis wurde in Kammlach ein Verkehrsspiegel zerstört. (Symbolbild)
    Mit einem Kürbis wurde in Kammlach ein Verkehrsspiegel zerstört. (Symbolbild) Foto: Christoph Schmidt/dpa

    Aus den Kürbiskisten auf einem Kammlacher Supermarktparkplatz haben unbekannte Täter eine Frucht als Wurfgeschoss missbraucht und damit einen Verkehrsspiegel zerstört. Laut Polizei muss die Tat am frühen Sonntagmorgen geschehen sein. Der Spiegel wurde komplett zerstört, es entstand ein Schaden im vierstelligen Eurobereich. Es werden Zeugen gesucht, die sich bei der Polizei in Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/76850 melden können. (mz) 

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden