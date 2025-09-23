Kanalbaustelle in Pfaffenhausen – notwendig, aber mit Nebenwirkungen

Die Mindelheimer Straße in Pfaffenhausen ist voraussichtlich noch bis Mitte Dezember eine Baustelle. Dort wird gerade das Kanalnetz erneuert. Ein Teil der Straße ist deshalb komplett gesperrt, der überörtliche Verkehr wird großräumig umgeleitet. Für die Anlieger, darunter auch Blumen Rampp, die Apotheke, die Raiffeisenbank und das Ärztehaus, ist das durchaus eine Herausforderung.

