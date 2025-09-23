Icon Menü
Kanalbau in Pfaffenhausen: Auswirkungen auf Anwohner und lokale Händler

Pfaffenhausen

Kanalbaustelle in Pfaffenhausen – notwendig, aber mit Nebenwirkungen

In Pfaffenhausen wird das Kanalnetz erneuert und die Straße ist gesperrt. Händler merken einen Unterschied, aber es gibt auch Lichtblicke
Von Ulla Gutmann
    Gebaut wird momentan direkt vor der St. Josefs-Apotheke und dem Blumengeschäft Rampp. Der Durchgangsverkehr fehlt – und damit auch Kundschaft.
    Gebaut wird momentan direkt vor der St. Josefs-Apotheke und dem Blumengeschäft Rampp. Der Durchgangsverkehr fehlt – und damit auch Kundschaft. Foto: Ulla Gutmann

    Die Mindelheimer Straße in Pfaffenhausen ist voraussichtlich noch bis Mitte Dezember eine Baustelle. Dort wird gerade das Kanalnetz erneuert. Ein Teil der Straße ist deshalb komplett gesperrt, der überörtliche Verkehr wird großräumig umgeleitet. Für die Anlieger, darunter auch Blumen Rampp, die Apotheke, die Raiffeisenbank und das Ärztehaus, ist das durchaus eine Herausforderung.

