19-Jähriger führt Beziehung mit einem Kind

Plus Der Angeklagte hatte eine Beziehung mit einer Elfjährigen und schwängerte sie. Die entscheidende Frage im Prozess: Wusste er, wie alt das Mädchen ist?

Wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes steht ein 19-jähriger Ostallgäuer vor dem Kaufbeurer Amtsgericht. Ihm wird vorgeworfen, eine Beziehung mit einer Elfjährigen geführt und sie beim ungeschützten Geschlechtsverkehr geschwängert zu haben. Das bestätigt eine DNA-Untersuchung, die im Zuge der Abtreibung gemacht wurde. Da in der Verhandlung bis zuletzt unklar blieb, ob dem Angeklagten zur Tatzeit das Alter des Mädchens bekannt war, wurde am Montag kein Urteil gesprochen. Es soll einen weiteren Verhandlungstermin mit Zeugenbefragungen geben.