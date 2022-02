Ein Gericht zieht um

Plus Das Kaufbeurer Amtsgericht wird saniert und bekommt einen Anbau. Nun steht der Umzug kurz bevor.

Richtung Jordanpark ist der künftige Gerichtssaal verglast – man blickt ins Grüne, sieht Menschen spazieren und Kinder spielen. Für manche Straftäter könnte das künftig ein letzter Blick in die Freiheit sein. Bis im modernen Neubau des Kaufbeurer Amtsgerichts verhandelt wird, gibt es allerdings noch viel zu tun: Fassade und Wände verkleiden, Lampen anschließen und Möbel einräumen.