„Wie armselig, bleib doch stehen!“ - Kaufbeurer OB liefert sich kuriose Verfolgungsjagd

„OB liefert sich wilde Verfolgungsjagd mit dem ‚Anonymus‘ über den Wochenmarkt“ - so startet der aktuelle Facebook-Post des Kaufbeurer Oberbürgermeisters Stefan Bosse.

Wer diese Einleitung schon kurios findet, kommt auch beim Weiterlesen aus dem Staunen - oder Schmunzeln - nicht heraus. Bosse berichtet, dass ihm seit mehreren Jahren eine unbekannte Person „massenhaft Zettelchen“ und Gegenstände schicke - darunter Schokoladen-Goldtaler, Energy-Drinks und Blumensamen, stets „mit giftigen Kommentaren“ versehen.

Kaufbeurer Oberbürgermeister mit wilder Verfolgungsjagd - über den Wochenmarkt

Doch wer ist der Unbekannte? Hier meldet der Oberbürgermeister einen „Fahndungserfolg“: „Durch verschiedene Maßnahmen war es dem Team im OB-Büro gelungen, den Mann zu identifizieren. Am Lumpigen Donnerstag kam es nun zum Showdown vor dem Kaufbeurer Rathaus“, schreibt Bosse auf Facebook.

Eine seiner Mitarbeiterinnen habe den Mann erkannt, der die Vorbereitungen zum Rathaussturm beobachtete. Bosse - in kompletter Verkleidung - sprach den Mann an und fragte, ob er seine Filzschreiber und Zettelchen dabei habe. „ In wilder Flucht rannte der Mann daraufhin davon, Haken zwischen den Wochenmarktständen schlagend“, heißt es im Post und inzwischen auch in einer offiziellen Mitteilung der Stadt.

Bosse verfolgt Zettel-Schreiber: „Wie feige muss man sein?“

Doch damit nicht genug: Bosse nahm die Verfolgung auf und rief dem anonymen Zettelschreiber Sätze wie „Wie armselig!“, „Bleib doch stehen!“ und „Wie feige muss man sein?“ zu. Erst am Kirchplatz brach Bosse die Verfolgung ab, betont aber: „Ich hätte ihn ohne weiteres zu Fall bringen können, aber weshalb sollte ich das tun? Ich wollte ja nur mit ihm sprechen.“

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher des Wochenmarkts bekamen den Vorfall mit. Aus der Stadtverwaltung heißt es offiziell: „Der Oberbürgermeister ist weiter an einem Gespräch mit dem Mann interessiert und bittet ihn um eine Terminvereinbarung unter Tel. 437100.“ Ist das alles ein Scherz? Nein, erklärt die Stadt auf Nachfrage unserer Redaktion.