Baisweil

27.04.2023

"Tod war zum Greifen nah": Urteil im Prozess um Mordversuch bei Baisweil

Am Landgericht in Kempten ist ein Urteil gefallen, das für den Angeklagten eine mehrjährige Freiheitsstrafe bedeutet.

Plus Ein 27-Jähriger steigt nach einer Betriebsfeier betrunken ins Auto und verletzt bei Baisweil einen Mann lebensgefährlich – seinen Kollegen.

„In dieser Sache gibt es nicht nur einen Täter, sondern vor allem viele Opfer. Die Familie des Geschädigten und ihn selbst. Aber auch den Angeklagten, der bis dahin ein unbescholtenes Leben geführt und an einem Tag fatale Fehlentscheidungen getroffen hat.“ Das sagte der Vorsitzende Richter, nachdem ein 27-jähriger Beschuldigter unter anderem wegen versuchten Mordes zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und neun Monaten verurteilt worden war.

Der Angeklagte musste sich vor dem Kemptener Landgericht verantworten, weil er im Oktober vergangenen Jahres nach einer Betriebsfeier betrunken ins Auto gestiegen sein soll. Dabei soll er einen Kollegen, der ebenfalls auf dem Heimweg war und zu Fuß neben der Straße zwischen Lauchdorf und Baisweil in der Nähe von Bad Wörishofen lief, umgefahren und lebensgefährlich verletzt haben. Das sah das Gericht als erwiesen an. Genau wie den Vorwurf, dass der Beschuldigte nach dem Unfall zwar noch ausgestiegen sei und seinen Kollegen in die stabile Seitenlage gebracht habe, dann aber weitergefahren sei, ohne einen Notruf abzusetzen.

