Kindersicherheitstag auf dem Milchhof: 101 Kids lernen Unfallprävention im Alltag

Erkheim

101 kleine Aufpasser: Kinder lernen, wie man Unfälle auf dem Bauernhof verhindert

Beim Kindersicherheitstag auf dem Milchhof Karrer in Dankelsried lernen Kinder, wie man Unfällen in der Landwirtschaft clever vorbeugt.
Von Andreas Zündt
    Beeindruckt waren die Kinder in Dankelsried, als sie erlebten, wie groß der „tote Winkel“ bei einem Traktor ist.
    Beeindruckt waren die Kinder in Dankelsried, als sie erlebten, wie groß der „tote Winkel" bei einem Traktor ist. Foto: Andy Zündt

    Gefahren gibt’s nicht nur im Straßenverkehr – auch auf dem Bauernhof und im Haushalt kann es schnell mal brenzlig werden. Genau deshalb veranstalten der Bayerische Bauernverband (BBV) und die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) seit vielen Jahren den Kindersicherheitstag. Der fand nun nach zehn Jahren mal wieder im Unterallgäu statt. Schauplatz war der Milchhof Karrer in Dankelsried bei Erkheim, wo 101 Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren einen spannenden, lehrreichen und äußerst aktiven Tag erleben durften.

