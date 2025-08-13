101 kleine Aufpasser: Kinder lernen, wie man Unfälle auf dem Bauernhof verhindert

Gefahren gibt’s nicht nur im Straßenverkehr – auch auf dem Bauernhof und im Haushalt kann es schnell mal brenzlig werden. Genau deshalb veranstalten der Bayerische Bauernverband (BBV) und die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) seit vielen Jahren den Kindersicherheitstag. Der fand nun nach zehn Jahren mal wieder im Unterallgäu statt. Schauplatz war der Milchhof Karrer in Dankelsried bei Erkheim, wo 101 Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren einen spannenden, lehrreichen und äußerst aktiven Tag erleben durften.

