Zu schnell im Regen: Zwei Verletzte

Zu schnell fuhr ein 19-jähriger Autofahrer von Kirchdorf Richtung Türkheim auf regennasser Straße. Bei dem Unfall wurden Fahrer und Beifahrerin leicht verletzt.

Ein 19-jähriger Autofahrer und seine 18-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt, als ihr Auto am Donnerstagabend auf regennasser Straße ins Schleudern kam. Laut Polizei fuhr der 19-Jährige auf der Kreisstraße 4 in Richtung Türkheim. In einer Linkskurve kurz vor der Autobahnbrücke verlor er auf der regennassen Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw rutschte über die Gegenfahrbahn in einen Wall links neben der Fahrbahn, drehte sich dann um 90 Grad und kam dann zum Stehen. Der 19-Jährige sowie seine 18-jährige Beifahrerin kamen leichtverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Eine Fachfirma schleppte den Pkw ab. (mz)