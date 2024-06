Diebe stehlen in Kirchheim Kupferwerkzeug im Wert von über 10.000 Euro

Kriminelle dringen nachts in ein Unternehmen in Kirchheim ein und stehlen tonnenschweres Werkzeug. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Tonnenschwere Beute haben Kriminelle in Kirchheim gemacht Nach Angaben der Polizei stahlen sie am 20. oder 21. Juni zirka zwei Tonnen Kupferwerkzeug aus einem Metallbauunternehmen.

Die Diebe hätten in der Nacht den Zaun aufgezwickt und sich so Zutritt zu dem Grundstück verschafft. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 10.000 Euro. Wer Beobachtungen gemacht hat, soll sich unter der Telefonnummer 08261/76850 bei der Polizei in Mindelheim melden. (mz)-

