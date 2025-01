Ein Scherz endet mit einem Schlag ins Gesicht

Nach dem Faschingsumzug in Kirchheim gerieten in der Hauptstraße ein Autofahrer und ein Umzugsbesucher aneinander. Laut Polizei musste der Autofahrer auf der vollen Straße sehr langsam fahren. Auf Höhe des V-Marktes öffnete eine Zuschauerin aus Spaß leicht die Fahrertür. Der Fahrer hielt daraufhin an, stieg aus und suchte die Konfrontation mit der Zuschauergruppe. Es kam zum Streit, in dessen Verlauf der 51-Jährige einem Zuschauer ins Gesicht schlug. Dieser erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. (mz)

Ulf Lippmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Faschingsumzug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kirchheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis