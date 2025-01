Unfall bei Sturm und Regen: Zwei Verletzte und 16.000 Euro Schaden

Zwischen Kirchheim und Haselbach kam es am Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Zum Zeitpunkt des Unfalls herrschten starker Sturm und Regen. Eine 80-jährige Frau fuhr mit ihrem Wagen von Kirchheim in Richtung Haselbach. Kurz vor Haselbach kam sie wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenspur und stieß dort mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. An beiden Autos entstand durch die Kollision Totalschaden von insgesamt 16.000 Euro. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Beide Fahrer wurden laut Polizei leicht verletzt und kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Auch Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. (mz)

