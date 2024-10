Kirchheimerin stellt ihren Debütroman auf der Frankfurter Buchmesse vor

Seit sie basteln kann, bastelt Melanie Springer-Restle Adventskalender für Menschen, die sie liebt: für den Opa einen mit Fußballwitzen, für den belesenen Freund einen mit Oscar-Wilde-Zitaten und viele mehr sind im Laufe der Zeit entstanden. Dieses Jahr hat sie aber einen ganz besonderen Adventskalender – und er ist nicht nur für ihre Familie, Freunde und Bekannten, sondern für jedermann zu haben, denn von nun an ist er in den Buchhandlungen der Region zu finden (und zu gewinnen gibt es ihn bei uns auch).

„24 Dates im Dezember“ ist Melanie Springer-Restles erster Roman, der einen richtig auf die Vorweihnachtszeit einstimmen kann. Inspiriert wurde Melanie Springer-Restle von einer Freundin, die Fotografin ist. „Ich hab‘ sie als Protagonistin eingesetzt und ihr noch eine pubertierende Tochter an die Seite gegeben“, sagt die Autorin aus Kirchheim über die Handlung: Weil die Tochter Marie genervt ist von ihrer klammernden Mutter und deren Liebesglück auf die Sprünge helfen will, schenkt sie ihrer Mutter einen Adventskalender. Hinter jedem Türchen steckt ein Rendezvous mit einem Mann, den sie etwa über Datingplattformen, Inserate oder auf offener Straße „gefunden“ hat. Wie es sich für einen Liebesroman gehört, gibt's ein Happy End, aber auf dem Weg dorthin so manche Hindernisse.

Alles rund ums Buch hat die Autorin selbst organisiert

Bücher geschrieben und übersetzt hat Melanie Springer-Restle schon so einige, aber mit dem ersten eigenen Roman hat sie sich selbst einen Wunsch erfüllt. Ein halbes Jahr lang hat sie für den Rohentwurf gebraucht, berichtet sie. Täglich von 5 bis 7 Uhr morgens saß sie diszipliniert beim Schreiben. Springer-Restle, die durch ihre frühere Arbeit Erfahrungen mit großen Verlagen und der Buchproduktion hat, wusste, dass diese Prozesse dauern können. Also suchte sie sich selbst eine Lektorin, ein Korrektorat und eine Grafikerin, die das Titelbild nach ihren Wünschen umsetzen konnte. So sind etwa die verschiedenen Männer, die im Buch vorkommen, auch auf dem Cover zu sehen. Rund zweieinhalb Jahre hat die Arbeit an dem Buch insgesamt gedauert, so Melanie Springer-Restle.

Weil ihr eigener Name für eine so romantische Geschichte „sehr sperrig“ klinge, hat sie das Buch als „Mello Springer“ veröffentlicht. „Mello“ ist auch eine Hommage an einen guten Freund aus dem Studium, der inzwischen gestorben ist. Er habe sie immer so genannt – und ihr prophezeit, dass sie einmal ein Buch schreiben würde. Er hat recht behalten. Diese Woche stellt sie ihren Roman auf der Frankfurter Buchmesse vor.

Eine Fortsetzung des Romans hat die Kirchheimerin schon in Arbeit

Eigentlich dachte sie ja, die „24 Dates im Dezember“ sprächen vor allem Frauen an, sagt die Kirchheimerin. Aber auch zwei Männer haben es schon Probe-gelesen und hielten es für lustig, berichtet Melanie Springer-Restle. „Es ist ein Buch für Menschen, die gern Romantik und Humor mögen“, fasst sie zusammen. Eine Fortsetzung ist – nach Wunsch der Testleserinnen und Testleser – übrigens schon in der Mache. Denn schließlich weiß man ja: „Das wahre Leben beginnt nach dem Happy End.“

Wir verlosen drei Exemplare von „24 Dates im Dezember“. Um in den Lostopf zu kommen, schreiben Sie bis spätestens 20. Oktober, 20 Uhr, eine E-Mail an redaktion@mindelheimer-zeitung.de (Betreff: Buchverlosung) mit Ihrem Namen und Ihrem Wohnort. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/7772355.