Kirchheim

20:02 Uhr

So wurde Christian Diepold vom Lehrer zum Lehrling

Plus Elf Jahre lang ist Christian Diepold Lehrer am Maristenkolleg. Dann kündigt er, um noch einmal etwas ganz anderes anzufangen: Nun drückt der 41-Jährige wieder die Schulbank – als Zimmermannslehrling. Warum nur?

Von Axel Schmidt

Quereinsteiger gibt es seit einigen Jahren immer mehr an Schulen: Handwerker oder Arbeiter, die ihren alten Beruf verlassen, um etwa an einer Berufsschule den angehenden Nachwuchs unterrichten wollen. Die umgekehrte Richtung, weg von der Schule hinein in einen Handwerksbetrieb, gehen da schon deutlich weniger. Einer von ihnen ist Christian Diepold. Der 41-Jährige lebt zusammen mit seiner Frau Andrea seit vier Jahren in Kirchheim und hat den Schuldienst als Lehrer für Englisch und Religion im Sommer am Maristenkolleg gegen eine Lehrstelle in einer Zimmerei getauscht. Warum nur?

