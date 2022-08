Suche mit Hunden und Hubschrauber: 36-Jähriger aus Kirchheim vermisst

Ein 36-Jähriger aus Kirchheim ist seit Montag vermisst. Die Polizei geht davon aus, dass er sich in einer Notlage befindet. Wer hat ihn gesehen?

Polizei, Feuerwehr und Suchhunde suchen nach einem 36-jährigen Mann aus Kirchheim, der seit Montagfrüh um 5 Uhr vermisst wird. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Bislang führte nichts davon zum Erfolg.

Wie die Polizei mitteilt, hatte sich der Mann zuletzt in einer Gartenhütte in einer Schrebergartenanlage südlich von Kirchheim aufgehalten. Polizeiangaben zufolge ist er schwer alkoholkrank. Die Polizei geht aufgrund der "vorliegenden Gesamtumstände" davon aus, dass sich der 36-Jährige in einer Notlage befindet und dringend Hilfe benötigt.

Wer hat den vermissten Mann aus Kirchheim gesehen?

Die Polizei beschreibt den vermissten 36-Jährigen aus Kirchheim wie folgt:

182 cm groß, schlank

kurzes dunkles glattes Haar

eventuell bekleidet mit einem grünen Polo-Shirt und braunen Shorts.

Wer hat den Mann gesehen oder kann Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben? Hinweise an die Polizeiinspektion Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/76850.