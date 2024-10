Unbekannter schlägt mit Hammer auf Auto ein

In der Hauptstraße in Kirchheim wurde vor einer Bar die Motorhaube eines parkenden Autos mit einem Hammer demoliert. Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, ereignete sich die Tat in der Zeit von Freitag, 27., bis Sonntag, 29. September. Anhand des Schadensbildes wird von einer mutwilligen Beschädigung mittels eines Hammers ausgegangen. Der Schaden am Pkw wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/76850, zu melden. (mz)

