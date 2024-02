Unfall mit Oldtimer an der Wanzl-Kreuzung: Feuerwehr regelt Verkehr

Am Donnerstagnachmittag hat es auf der Wanzl-Kreuzung in Kirchheim einen Unfall gegeben. Auch ein Oldtimer war beteiligt.

An der Wanzl-Kreuzung bei Kirchheim hat es am späten Donnerstagnachmittag gekracht: An dem Unfall war neben einem Sprinter auch ein Oldtimer beteiligt. Details über den Unfallhergang und mögliche Verletzte sind noch nicht bekannt. Ein Rettungswagen war im Einsatz. Die Feuerwehr ist vor Ort und regelt den Verkehr. (mz)