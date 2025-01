Vorfreude auf die Feste, Neuigkeiten zum Adler und eine Idee für eine Lichtershow

Im Herbst vergangenen Jahres war Susanne Fischer noch zuversichtlich. Zum 1. Mai 2025 sollte das Bürger- und Kulturzentrum im ehemaligen Gasthof zum Adler eingeweiht werden, sagte sie bei der Bürgerversammlung. Beim Treffen der Vereine jetzt im Januar musste die Bürgermeisterin zurückrudern: „Da hat mich mein Optimismus rechts und links überholt“, sagte sie. Die Arbeiten hätten sich verzögert, jetzt gehe sie davon aus, dass der Neubau im Sommer und der Altbau im Herbst fertig wird.

Dafür gibt es andere Feste zu feiern im Fuggermarkt und seinen Ortsteilen. In Derndorf etwa wird die Feuerwehr 150 Jahre alt – was am 24. und 25. Mai in der Festhalle am Ortsrand zelebriert wird. Der Musikverein Hasberg begeht sein 45-jähriges Bestehen und feiert am 14. und 15. Juni. Musikalisch wird es auch bei den Wertungsspielen des Allgäu-Schwäbischen Musikbunds, die von 11. bis 13. April in der Schulturnhalle in Kirchheim stattfinden. Und für 8. Juni (Ausweichtermin 22. Juni) ist ein Open Air des Blasorchesters auf dem Marktplatz geplant. Das Sommerfest des Musikvereins beim Gasthof Lechler findet von 4. bis 6. Juli statt.

Närrisch geht das Jahr erstmal los mit dem Faschingsumzug, der am Sonntag, 26. Januar, ab 13.13 Uhr durch den Ort zieht, und zahlreichen Bällen in Kirchheim und den Ortsteilen. Am Samstag, 1. Februar, findet dann der dritte Unterallgäuer Saatgutmarkt des Kreisverbands für Gartenbau und Landespflege statt. Der Termin für den Frühjahrsmarkt ist Sonntag, 30. März.

Wieder Veranstaltungen im Kirchheimer Zedernsaal

Die Gäste aus der französischen Partnergemeinde Renazé kommen von 29. bis 31. Mai nach Kirchheim, mit dabei vermutlich auch die neue Bürgermeisterin, die dort gewählt worden ist. Auch im Zedernsaal ist wieder einiges geboten, zum Beispiel eine Frühjahrs-Matinee mit Schülergruppen aus der schwäbischen Begabtenförderung des Ministerialbeauftragten am Donnerstag, 29. Mai, oder der Auftritt des Augsburger Kammerorchesters am 6. Juli. Auch einen Kunstworkshop für Kinder wird es dort am 5. August geben. Der Herbstmarkt findet am 14. September statt, der Adventszauber ist für 5. und 6. Dezember geplant.

Noch immer hofft Susanne Fischer auch darauf, dass sich ein paar Freiwillige finden, die wieder einen Leonhardiritt organisieren. „Familie Paul würde unterstützen, kann es aber nicht mehr allein leisten“, so die Bürgermeisterin. Vielleicht ergibt sich im Lauf des Jahres ja noch eine der „positiven Überraschungen“, die sich die Bürgermeisterin für 2025 wünscht. „Und dass wir am Ende zurückblicken und sagen: Es war ein gutes Jahr.“ Womöglich können die Kirchheimerinnen und Kirchheimer den Jahreswechsel sogar gemeinsam feiern. Fischer schlug vor, auf dem Marktplatz eine Lichtershow an Silvester zu veranstalten und bekam von den Vereinen grundsätzlich positive Rückmeldung.