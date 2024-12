Der eine Kindergarten wird fertig, der andere dann saniert

Die neue Kirchheimer Kindertagesstätte St. Nepomuk soll Anfang 2025 fertig werden, zwei Gruppen können bald umziehen – und das Zeitfenster will man nutzen, um den bisherigen Kindergarten Maria Königin zu sanieren. Brandschutz, Beleuchtung, Decken stehen an, erklärt Bürgermeisterin Susanne Fischer. In seiner Sitzung Mitte November hat der Marktrat die Sanierung beschlossen. Sie kostet rund 200.000 Euro, die Kirche übernimmt laut Fischer ein Viertel davon.

Nach dem Marktrat stimmte nun auch die Kirchenverwaltung der Kirchenstiftung St. Peter und Paul, die Trägerin und Bauherrin ist, offiziell über das Projekt ab. Sie beschloss einstimmig die Sanierung von Maria Königin nach dem Umzug der beiden Regelgruppen in den Neubau St. Nepomuk. „Wir sind dankbar über die Zusage des Marktes Kirchheim sowie des Kita-Zentrums St. Simpert Augsburg, die Finanzierung der Sanierung für die kommunale Pflichtaufgabe der Kita zu übernehmen“, so Verwaltungsleiterin Brigitte Wißmiller. Voraussichtlich im Frühsommer will man mit einer Einweihung und einem Tag der offenen Tür die Räumlichkeiten der neuen Kindertagesstätte St. Nepomuk der Öffentlichkeit vorstellen.