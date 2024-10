Auto rammt Apfelbaum: 15.000 Euro Schaden

In Köngetried hatte ein Autofahrer Glück im Unglück. Er rammte einen Apfelbaum, blieb bei dem Unfall jedoch unverletzt. Laut Polizei fuhr der 33-Jährige mit seinem Wagen in eine scharfe Rechtskurve und kam nach links von der Fahrbahn ab und das Auto stieß frontal mit einem Apfelbaum zusammen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Als Unfallursache wird nicht angepasste Geschwindigkeit vermutet. Den Mann erwartet nun ein Bußgeldverfahren. (mz)

