Trauer um den vielseitigen Künstler Franz Höchstötter

Trauer im Unterallgäu um einen vielseitigen Künstler: Franz Höchstötter ist im Alter von nur 62 Jahren gestorben. Den Menschen in seiner Heimat dürfte er vor allem aus zahlreichen kleinen und größeren Ausstellungen in seinem Heimatort Köngetried bekannt sein, in denen er immer wieder seine aktuellen Werke präsentiert hat. Doch auch überregional hat sich Höchstötter längst einen Namen gemacht. Oft war es sakrale Kunst, mit der Höchstötter die verschiedensten Gotteshäuser ausgestattet hat. So zieren seine kunstvollen Glasfenster zahlreiche Kirchen und Kapellen in ganz Süddeutschland und auch seine Skulpturen mit ihrem ganz speziellen Stil begegnen einem in der ganzen Region.

