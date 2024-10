Ein hörenswertes Konzert für den guten Zweck

Die Kulturreihe Zusam-Kult, unter Regie von Markus Sailer und Thomas Strehler, soll mehr Leben in das Bürger- und Vereinshaus Könghausen bringen. So fand dort ein Benefizkonzert mit der jungen Band Black Type statt. Thomas Strehler war beeindruckt: „Wahnsinn, was man aus dem Raum machen kann. Die Band hat sich viel Mühe gegeben und mit der Bühnendekoration eine Atmosphäre geschaffen wie in einem großen Wohnzimmer! Da sind wir sehr gerne Gastgeber gewesen!“ Es war die dritte kulturelle Veranstaltung im Saal im ersten Stock des Gebäudes und der war „proppevoll“, wie Strehler es formulierte – alle Sitzplätze belegt.

Die Einnahmen kommen komplett dem Jahresprojekt der Aktion Hoffnung zugute. Sie unterstützt damit junge Menschen in Uganda in Ausbildungsprojekten von „Hope Sharing Family“. Wie Werner Schilling aus Ettringen an dem Abend erklärte, sollen diese Projekte vor allem Mädchen und Frauen ein eigenständigeres Leben ermöglichen. Werner Schilling, früher Direktor der Realschule in Immenstadt, engagiert sich im Ruhestand für die Aktion Hoffnung und ist zudem der Onkel des Sängers von Black Type, Laurenz Meitinger.

Als Nächstes steht Kabarettist Stephan Zinner in Könghausen auf der Zusam-Kult-Bühne

Die Band spielt normalerweise richtig laute Coverstücke in Festzelten. Für den Saal in Könghausen hatten die Musiker ihr Programm „unplugged“, leiser und melodischer umgestaltet. Soli, wie die der beiden Gitarristen, oder der Gesang von Lorenz Meitinger und Sängerin Lisa Fischer kamen so eingängiger zur Geltung – etwa bei Stücken wie „Here comes the sun“ von den Beatles, „Layla“ von Eric Clapton, „Creep“ von Radiohead oder „Hotel California“ von den Eagles. Das Publikum, viele davon Freunde und Verwandte der sieben Bandmitglieder, genossen die familiäre Atmosphäre und die Musik und klatschten so ausdauernd, dass es auch noch eine Zugabe gab.

Die nächste Veranstaltung im Rahmen von ZusamKult findet am 21. Februar 2025 statt: Kabarettist Stephan Zinner, bekannt aus den Eberhofer-Krimis, tritt dann mit seinem Programm „Der Teufel, das Mädchen, der Blues und ich“ auf. Karten gibt es schon jetzt im Vorverkauf unter den Telefonnummern 0175/2262554 und 08262/804 (jeweils zwischen 18 und 20 Uhr) sowie per Mail an kontakt@vereinshaus-koenghausen.de.