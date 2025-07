Körperverletzung auf dem Völkerballturnier: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nach Hinweisen zu einer Körperverletzung beim Völkerballturnier des FSV Amberg am vergangenen Samstag. Laut Pressebericht waren zwei jugendliche Turnierteilnehmer aneinandergeraten, es kam zu einer „körperlichen Auseinandersetzung“, wie die Polizei schreibt. Auch ein Erwachsener war laut Polizei im weiteren Verlauf Teil des Streits.

Was genau passiert ist, will die Polizei nun rekonstruieren. Sie bittet deshalb darum, dass sich Personen, die den Streit beobachtet haben, bei der Inspektion in Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 melden. (mz)

