Hintergrund: Durch die Unterallgäuer CSU geht ein Riss

Die CSU hat Florian Dorn im Wahlkreis Memmingen-Unterallgäu für die Bundestagswahl am 23. Februar 2025 nominiert. Dorn stammt aus Bad Grönenbach und lebt in München. Bei der Nominierungsversammlung in Benningen gab es eine Panne. (Archivfoto)

Foto: Armin Schmid