Info-Abend zum Hochwasser in Dirlewang: Ein Eingeständnis, das Respekt verdient

Es gibt unzählige Lieder darüber: „Sorry seems to be the hardest word“, singt etwa Elton John, „It‘s hard for me to say I‘m sorry“ die Band Chicago und auch Justin Bieber gibt in „Sorry“ zu, dass er sich mit Entschuldigungen schwertut. Sich entschuldigen, sich selbst und vor allem öffentlich vor anderen einzugestehen, dass man einen Fehler gemacht hat, dass man aus heutiger Sicht und mit heutigem Wissen anders handeln würde, das ist etwas, das nicht einfach ist – aber es ist auch etwas, das viel bewirken kann. Hautnah erleben konnten das die Besucherinnen und Besucher der Info-Veranstaltung zum verheerenden Hochwasser in Dirlewang.

