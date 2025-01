Zurück auf Anfang beim „Protzbau-Bauhof“?

Das ist doch mal eine gute Idee: Der Türkheimer Gemeinderat sollte in Klausur gehen und sich intensiv um dieses Thema kümmern, hatte CSU-Gemeinderat Gerhard Rindle vorgeschlagen. So könne man hinter den verschlossenen Türen einer Klausurtagung nach der besten Lösung für Türkheim suchen. Nur leider hatte Rindle diesen Vorschlag gemacht, als es um eine neue Geschwindigkeitsregelung in der Türkheimer Innenstadt ging.

Viel wichtiger wäre es, dass sich der Gemeinderat insgesamt noch einmal sehr (selbst-)kritisch mit den Gesamtkosten für das Prestigeprojekt „Bauhof“ auseinandersetzt. Jetzt 6,5 Millionen statt der ursprünglich mal angedachten 2,5 Millionen Euro – bei Bauprojekten der öffentlichen Hand ist der Steuerzahler ja einiges gewohnt, aber diese Kostenexplosion ist schon atemberaubend. Und da hilft alles Schönreden nichts: Die Planungen und damit die Kosten sind immer mehr aus dem Ruder gelaufen, waren vielleicht von Beginn an schon übertrieben, zu großzügig und unangemessen teuer. Der Gemeinderat hätte schon oft die Gelegenheit gehabt, rechtzeitig einzugreifen, drohende Fehlentscheidungen noch zu bremsen und die großspurigen Planungen zurückzupfeifen.

Jetzt sind es also schon 6,5 Millionen Euro, Tendenz: steigend. Alleine der Bau des großzügig geplanten Hauptgebäudes wurde – schwuppdiwupp – mal eben um knapp eine halbe Million teurer. Dabei wird – zumindest vorerst – noch auf den Bau einer sogenannten „Kalthalle“ verzichtet, die dann nochmal mit mindestens einer guten halben Million Euro zu Buche schlagen wird.

Und jetzt? Augen zu und durch? Verständlich, dass es manchen Gemeinderäten und der Verwaltung ganz und gar nicht schmeckt, wenn das Projekt immer wieder und jetzt erneut kritisch beäugt und sogar infrage gestellt wird. Doch davon kann keine Rede sein: Dass Türkheim einen funktionierenden Bauhof braucht, steht nicht zur Diskussion. Die Frage ist und bleibt: Was muss dieser Bauhof können – und was kann sich die Gemeinde leisten? Wenn es denn 6,5 Millionen Euro plus sein müssen, okay. Das müssen die Kommunalpolitiker dann aber ihren Wählerinnen und Wählern erklären, wenn in absehbarer Zukunft die Haushaltlage eng wird und weitere Gebühren erhöht werden müssen. So ein Dreh an der Gebührenschraube wird ja gerne als „moderat“ bezeichnet, wenn er der Bevölkerung schmackhaft gemacht werden soll. Vielleicht wäre es klug, sich jetzt auf moderate Kosten für den Protzbau-Bauhof zu konzentrieren?

Stoff genug für eine spannende Klausurtagung – und wie man weiß, diskutieren die Türkheimer Gemeinderäte ja am liebsten hinter geschlossenen Türen. Diesmal darf dann gerne auch etwas Vernünftiges dabei herauskommen. Und etwas Zeit für die Geschwindigkeitsregelungen in der Innenstadt bleibt da bestimmt auch noch.