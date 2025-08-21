Icon Menü
Kommunalwahl 2026: Christian Streitel will Bürgermeister in Breitenbrunn werden - das sind seine Pläne

Kommunalwahl 2026

Christian Streitel will Bürgermeister in Breitenbrunn werden

Bürgermeister Jürgen Tempel stellt sich in Breitenbrunn nicht mehr zur Wahl. Sein Stellvertreter kann sich vorstellen, sein Amt zu übernehmen.
Von Melanie Lippl
    Christian Streitel (Mitte) will Bürgermeister in Breitenbrunn werden. Unterstützt wird er dabei von Bürgermeister Jürgen Tempel (links) und Erwin Frei, dem Vorsitzenden der Wählergemeinschaft Loppenhausen, die Streitel ins Rennen schicken will.
    Christian Streitel (Mitte) will Bürgermeister in Breitenbrunn werden. Unterstützt wird er dabei von Bürgermeister Jürgen Tempel (links) und Erwin Frei, dem Vorsitzenden der Wählergemeinschaft Loppenhausen, die Streitel ins Rennen schicken will. Foto: Wählergemeinschaft Loppenhausen

    Seit elf Jahren ist er im Gemeinderat, seit 2020 zudem stellvertretender Bürgermeister in Breitenbrunn: Nun will sich Christian Streitel um das im nächsten Jahr frei werdende Bürgermeisteramt bewerben und damit Nachfolger von Jürgen Tempel werden, der vor Kurzem seinen Rückzug angekündigt hatte. Der 44-jährige Streitel wird für die Wählergemeinschaft Loppenhausen antreten, die im Frühjahr bei ihm angefragt habe.

