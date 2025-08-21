Christian Streitel will Bürgermeister in Breitenbrunn werden

Seit elf Jahren ist er im Gemeinderat, seit 2020 zudem stellvertretender Bürgermeister in Breitenbrunn: Nun will sich Christian Streitel um das im nächsten Jahr frei werdende Bürgermeisteramt bewerben und damit Nachfolger von Jürgen Tempel werden, der vor Kurzem seinen Rückzug angekündigt hatte. Der 44-jährige Streitel wird für die Wählergemeinschaft Loppenhausen antreten, die im Frühjahr bei ihm angefragt habe.

