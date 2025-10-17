Kreisräte zu Gast im polnischen Partnerlandkreis

Einblicke in die polnische Kultur und die gemeinsame Geschichte haben die Mitglieder des Unterallgäuer Kreistags bei einer Informationsreise in den Partnerlandkreis Gostyn bekommen. Dabei handelte es sich gleichzeitig um die Abschlussfahrt für die aktuelle Legislaturperiode. Bei den Kommunalwahlen im März 2026 wird auch ein neuer Kreistag gewählt. „Der Austausch über politische Systeme, über Gemeinsamkeiten und Unterschiede schafft Verständnis füreinander“, sagt Landrat Alex Eder. „Solche Begegnungen lassen unsere Länder und Europa weiter zusammenwachsen. Offiziell empfangen wurden die Kommunalpolitiker und Kommunalpolitikerinnen aus dem Unterallgäu im Liceum in Gostyn. Das Gymnasium ist die Partnerschule des Josef-Bernhardt-Gymnasiums in Türkheim. Eine weitere Schulpartnerschaft besteht zwischen der Gesamtschule in Krobia und der Wirtschaftsschule in Bad Wörishofen. Erste Kontakte in den Partnerlandkreis Gostyn geknüpft wurden bereits in den 1980er Jahren. Offiziell besiegelt wurde die Zusammenarbeit dann im November 2021.

Ulf Lippmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87719 Mindelheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Partnerlandkreis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis