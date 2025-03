Fasching 2025 im Unterallgäu: Die schönsten Momente in Bildern und Videos

Prunksitzung, Rathaussturm, Umzug, Gardetreffen: In Fasching ist im Unterallgäu viel geboten. Die schönsten Bilder und Videos der diesjährigen Faschingssaison finden Sie hier in einer Übersicht.

Beim Elferratscontest in Mittelneufnach zeigen die Elferräte aus der Region, was sie draufhaben.

25 Garden mit insgesamt 624 Aktiven folgten der Einladung der Kneippilonia und nahmen am 33. Minigardetreffen in Bad Wörishofen teil.

Das Kurhaus in Bad Wörishofen war einmal mehr ein Ort zum Träumen und Staunen: Was die 22 Faschingsgarden beim Gardetreffen auf die Bühne zauberten, war phänomenal.

Beim Faschingsumzug in Kirchheim zogen allerlei bunte Gestalten durch den Fuggermarkt:

Faschingsgaudi pur bot „Prunk und Stunk“ in Zaisertshofen. Es war eine mehr als fünfstündige Show der Superlative.

Die Fortsetzung der Faschingssause, veranstaltet von den Wörishofer Faschingsgesellschaften Gaudilonia, Kneippilonia sowie der Narrenzunft Wasserteufel, war ein voller Erfolg:

Immer wieder beeindruckend, was die jungen Leute beim Jugendgardetreffen in Breitenbrunn abliefern:

Am 23. Februar wurde gewählt – in Zaisertshofen vor allem am Vormittag, denn am Nachmittag stand der Faschingsumzug auf dem Programm:

Die Narren feiern am Gumpigen Donnerstag in Mindelheim ihren Namenstag. Hier sind die Bilder vom Umzug.

Der Gaudiwurm zog durch den Ort beim Faschingsumzug in Oberegg:

Die schwäbisch-alemannische Fastnacht ist fester Bestandteil des Faschingsumzugs in Kammlach:

Mehr als 15.000 begeisterte Faschingsfans feierten den großen Nachtumzug in Ettringen. Hier sind die besten Bilder:

Deutlich kleiner, dafür aber mindestens mit genauso guter Stimmung: Der Umzug in Irsingen.

In Türkheim schlängelte sich der Gaudiwurm durch den Markt und zog die Besucherinnen und Besucher an:

Zum Faschingsfinale zieht es zahlreiche Narren nach Pfaffenhausen: Heuer hatten sie bestes Wetter beim Faschingsumzug:

Traditionell fand die närrische Zeit in Bad Wörishofen mit der Übergabe des Rathausschlüssels, einem letzten Showprogramm der Garden und einer fröhlichen Kehrausparty seinen emotionalen Abschluss.

