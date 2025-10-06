Der ungewöhnlichste Viehscheid des Allgäus wächst über sich hinaus

Simone Huber vom Bergangerhof in Kirchdorf ist Viehscheid-Fan. Die Großveranstaltungen, die sie im Oberallgäu miterlebte, gefielen ihr so gut, dass sie etwas Ähnliches auch in ihrem Dorf aufziehen wollte. Ihre Familie ließ sich von der Idee begeistern und seit 2017 gibt es auch in Kirchdorf einen Viehscheid. Der zog diesmal so viele Besucherinnen und Besucher an, wie noch nie, denn auch das Wetter spielte mit. Da macht es auch nichts, dass in Kirchdorf ein wichtiges Detail fehlt – eine Alpe.

Ulla Gutmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kirchdorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Allgäu Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis