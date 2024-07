Personal im Supermarkt entlarvt Ladendieb und hält ihn fest

Am Donnerstagnachmittag versuchte ein 41-jähriger Mann in einem Verbrauchermarkt in Türkheim Artikel im Wert von fast 30 Euro zu stehlen. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde er dabei jedoch vom Personal beobachtet, das ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten konnte. Der Mann wurde wegen Diebstahls angezeigt und bekam zudem ein lebenslanges Hausverbot in allen Filialen. (mz)

