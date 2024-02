Lamerdingen

12:20 Uhr

Legoland-Familien-Challenge: Familie aus Lamerdingen unter besten 50

Plus Die Familie Zaumseil hat es bei der Lego-Familienchallenge 2024 unter die besten 50 geschafft. Nun wollen die Lamerdinger den nächsten Schritt gehen. Die Abstimmung läuft.

Von Matthias Kleber

Als Team „Wildcats“ sind Noah und seine Eltern Anne-Katrin und Stefan Zaumseil aus Großkitzighofen bei der Lego-Familienchallenge an den Start gegangen – eigentlich ohne große Erwartungen, wie sie verraten. „Das Wichtigste ist immer der Spaß“, sagt der siebenjährige Noah. Doch nun hat es Familie Zaumseil mit ihrem Modell eines Traum-Baumhauses tatsächlich unter die besten 50 Einsendungen geschafft. „Das hat uns wirklich überrascht. Und jetzt packt einen der Wettbewerbsgedanke dann doch“, sagt Mutter Anne-Katrin Zaumseil.

Bereits zum fünften Mal hat das Legoland den Wettbewerb ins Leben gerufen. Gesucht werden die kreativsten Legobau-Familien, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Siegerteams gewinnen heuer eine Übernachtung im Legoland, bekommen an zwei Tagen kostenlosen Eintritt – und eine Siegerehrung darf natürlich auch nicht fehlen. Das Motto in diesem Jahr: „Es summt und brummt im Legoland– baut euer Traumhaus in der Natur“.

