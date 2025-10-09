Marktgemeinde Tussenhausen befürwortet Ausstieg aus Landeplatz GmbH

Das Kürzel GmbH weist eine „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“ aus. Im Falle der Landeplatz Mindelheim-Mattsies GmbH könnte die Abkürzung auch für „Gesellschaft mit beschränkter Handhabung“ stehen. Denn so richtig weiß heute keiner mehr, wofür diese zu Beginn der 1970er Jahre gegründete Gesellschaft noch gut ist.

Der Gesellschaft, die 1973 gegründet wurde, gehörten einst der Flugzeugbauer Grob, der Landkreis Unterallgäu sowie die Stadt Mindelheim und die Gemeinde Tussenhausen an.

Die Landebahn befindet sich in Mattsies

Die Firma Grob Aircraft, auf deren Gelände in Mattsies sich besagter Landeplatz befindet, hält 40 Prozent der Anteile an der Gesellschaft. Je 20 Prozent halten der Landkreis Unterallgäu, die Stadt Mindelheim und die Marktgemeinde Tussenhausen. Der Sinn der damals gegründeten Gesellschaft schien darin bestanden zu haben, dass Kreis und Kommunen beim Betrieb des kleinen Flugplatzes ein Wörtchen mitreden durften.

Doch nachdem es in den vergangenen Jahren dort ohnehin keinen regelmäßigen Flugverkehr gegeben hat, drängte die Firma Grob Aircraft bereits vor gut zehn Jahren darauf, die Gesellschaft aufzulösen. Im Sommer 2014 befasste sich der damalige Kreisausschuss unter Landrat Hans-Joachim Weirather mit diesem Thema. Erst unter Weirathers Nachfolger Alex Eder aber beschloss der Kreistag im Frühjahr 2025 den Austritt aus der Gesellschaft. Auch der Mindelheimer Stadtrat entschied so. Allerdings hatte der Markt Tussenhausen den Beschlüssen damals noch nicht zugestimmt – und für die Übertragung von Geschäftsanteilen ist laut Satzung Einstimmigkeit erforderlich.

Tussenhausener Gemeinderat kann sich eine Kündigung der Anteile vorstellen

Diese Entscheidung hat der Marktgemeinderat Tussenhausen nun in seiner jüngsten Sitzung revidiert. Man zeige sich einer Kündigung der Anteile aufgeschlossen, sagt Bürgermeister Johannes Ruf. „Die Gesellschaft hat heute keinen Sinn mehr.“ Zudem verursache sie jedes Jahr bürokratischen Aufwand in Form eines Jahresabschlusses und Kosten wie dessen Offenlegung im Bundesanzeiger oder Kontoführungsgebühren. Die Kosten mögen nicht hoch sein, doch diese für nichts auszugeben, erscheine niemandem sinnvoll.

Ohnehin sei der Flugplatz seit Jahren ein Werksflugplatz, auf dem keine Verkehrs- oder Sportflugzeuge starten und landen. Das wird auch in Zukunft so bleiben, erst recht, seit die Firma Grob Aircraft an die Münchner Rüstungs- und Softwarefirma Helsing GmbH verkauft wurde. Diese stellte kürzlich am Standort in Mattsies ein Modell des ersten autonomen Kampfjets Europas vor. Dieser soll in Zukunft auch in Mattsies produziert werden. Entsprechend setzt das Unternehmen, wie einst Grob Aircraft vor gut zehn Jahren, darauf, dass die Landeplatz Mindelheim-Mattsies GmbH möglichst schnell der Vergangenheit angehört. Die Kündigungsfrist beträgt jedenfalls ein Jahr zum Jahresende. Sie wird demnach erst Ende 2026 wirksam.

Firma Helsing will Büro-Container auf dem Firmengelände bauen

Befürchtungen, dass dann Testflügen zu jeder Tages- und Nachtzeit Tür und Tor geöffnet würden, teilt Bürgermeister Johannes Ruf nicht. Zum einen gebe es rechtliche Rahmenbedingungen, die weiterhin von Behörden reguliert würden, zum anderen sei man in einem sehr guten Kontakt mit den Eigentümern des Flugplatzes. „Wir agieren absolut auf Augenhöhe mit Helsing. Beide Seiten sind an einer guten Zusammenarbeit interessiert“, sagt Ruf.

Das zeigte auch ein weiterer Tagesordnungspunkt in der Gemeinderatssitzung: Denn im Zuge einer schnellen Erweiterung der Kapazitäten lag dem Gemeinderat ein Antrag der Firma Helsing vor, auf dem Firmengelände eine Containeranlage zu installieren. Diese soll laut Ruf 40 bis 50 Technikern und Konstrukteuren als neue Büros dienen. Auch diesem Antrag wurde stattgegeben.