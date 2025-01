Wie geht es den Unternehmen im Kreis?

Wie kommt die heimische Wirtschaft durch die aktuellen Krisen? Wo drückt der Schuh? Wo sitzen die Pioniere, zum Beispiel in Sachen Digitalisierung oder Klimaschutz? Und: Wie kann das Landratsamt die Wirtschaft im Unterallgäu unterstützen? Antworten auf diese Fragen soll eine breit angelegte Unternehmensbefragung bringen, die die Wirtschaftsförderung am Landratsamt jetzt startet. Befragt werden rund 1100 Betriebe im Landkreis.

Es geht auch um eine Bewertung der Standortbedingungen im Unterallgäu

Wie jetzt mitgeteilt wurde, geht es in der Befragung neben einer Bewertung der Standortbedingungen im Unterallgäu unter anderem um die Entwicklungsperspektiven der Betriebe, ihren Arbeitskräftebedarf oder ihre Anforderungen an die Wirtschaftsförderung. Die Ergebnisse werden im Anschluss in eine Datenbank übernommen und stehen dem Fachbereich am Landratsamt so für die tägliche Arbeit zur Verfügung.

Ziel ist es, das Unterstützungsangebot auf Basis der Ergebnisse an die Bedarfe der Unternehmen anzupassen. Die Befragung wird bewusst nicht-anonym durchgeführt, damit die Wirtschaftsförderung gezielte an die Betriebe herantreten kann. „Wir hoffen im Interesse der Unternehmen auf eine gute Resonanz“, so Michael Stoiber und Ursula Bauer, die das Projekt im Landratsamt koordinieren.

Unternehmen, die keinen Fragebogen erhalten haben, sich aber beteiligen möchten, werden gebeten, sich an die Wirtschaftsförderung zu wenden – entweder unter der Telefonnummer 08261/995-641 oder per E-Mail an wirtschaft@lra.unterallgaeu.de. (mz)