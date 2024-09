Tief stehende Sonne ist gefährlich für Autofahrer

Die tief stehende Sonne war offenbar Ursache für einen Frontalzusammenstoß am Donnerstag gegen 8 Uhr zwischen Warmisried und Lauchdorf. Laut Polizei Mindelheim wurde eine Autofahrerin von der aufgehenden Sonne so geblendet, dass sie nichts mehr sah und erst nach rechts gegen den Bordstein und anschließend auf die Gegenfahrspur geriet. Dort stieß sie mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Personen wurden nicht verletzt, der Sachschaden beträgt rund 10.500 Euro. Die Polizei warnt dringend, dass es in dieser Jahreszeit durch aufgehende oder tief stehende Sonne schnell zu einer Blendung morgens oder abends kommen kann. Es ist vorausschauendes Fahren gefragt, um bei fehlender Sicht oder schlagartiger Blendung rechtzeitig die Geschwindigkeit zu reduzieren und andere Verkehrsteilnehmer frühzeitig wahrzunehmen. (mz)