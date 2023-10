Das sind die Direktkandidaten im Stimmkreis Kaufbeuren für die Landtagswahl

Bei der Landtagswahl in Bayern treten elf Direktkandidatinnen und -kandidaten für den Stimmkreis 708 Kaufbeuren an. Wir stellen sie hier vor.

Elf Frauen und Männer bewerben sich bei der Landtagswahl 2023 in Bayern um das Direktmandat im Stimmkreis Kaufbeuren.

Zum Stimmkreis Kaufbeuren zählen die Stadt Kaufbeuren, einige Orte des Landkreis Ostallgäu und diese Orte aus Landkreis Unterallgäu: Amberg, Apfeltrach, Bad Wörishofen, Breitenbrunn, Dirlewang, Ettringen, Kirchheim in Schwaben, Markt Wald, Mindelheim, Oberrieden, Pfaffenhausen, Rammingen, Salgen, Stetten, Türkheim, Tussenhausen, Unteregg und Wiedergeltingen.

Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten für den Stimmkreis Kaufbeuren:

CSU: Peter Wachler

Peter Wachler tritt bei der Landtagswahl 2023 für die CSU im Stimmkreis Kaufbeuren an. Foto: Johann Stoll





Für die CSU tritt Peter Wachler an. Er ist Erster Bürgermeister in Markt Wald (Unterallgäu). Der 44-Jährige ist ledig, lebt aber in einer festen Partnerschaft. Als Hobbys gibt er Laufen, Lesen, Reisen und Skifahren an. Als seine zentralen politischen Themen bezeichnet er den Einsatz für eine moderne Infrastruktur. „Ich stehe für eine gute Vernetzung auf Schiene und Straße“, sagt er. Weitere wichtige Themen für ihn: Energie für regionale Wertschöpfung mit einem intensiven Ausbau erneuerbarer Energien sowie Gesundheit und Pflege. Wachler: „Eine flächendeckende medizinische Grundversorgung wird in den kommenden Jahren eine unserer wichtigsten Herausforderungen.“

Grüne: Holger Jankovsky

Holger Jankovsky ist Direktkandidat für die Grünen im Stimmkreis Kaufbeuren bei der Landtagswahl 2023. Foto: Grüne Kaufbeuren





Grünen-Direktkandidat Holger Jankovsky (41) ist verheiratet und hat drei Kinder. Für die Grünen sitzt er im Kaufbeurer Stadtrat, er ist Kinder- und Jugendbeauftragter der Stadt Kaufbeuren und Mitglied im Verwaltungsrat der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren. Engagiert ist er im Theater Kaufbeuren auf der Bühne, bei Artistica Anam Cara als Helfer und Moderator beim Lagerleben sowie als Betreuer bei der Stadtranderholung. In seiner Freizeit wandert er zudem und ist Heimwerker. Seine politischen Schwerpunkte sind die Jugend, Betreuung, Bildung, sozialer Zusammenhalt, Nachhaltigkeit („Ökonomie und Ökologie schließen sich nicht aus“) sowie der Fachkräftemangel in Unternehmen.

SPD: Susanne Sorgenfrei

Susanne Sorgenfrei tritt bei der Landtagswahl 2023 für die SPD an.





SPD-Direktkandidatin Susanne Sorgenfrei, Jahrgang 1990, ist verheiratet und wohnt mit ihrem Mann und ihrer einjährigen Tochter in Kaufbeuren. Wenn sie nicht – wie aktuell – in Elternzeit ist, arbeitet Sorgenfrei als Landesgeschäftsführerin des Bundes der Vertriebenen in Bayern. Ihre Freizeit verbringt die SPD-Kandidatin gerne mit Lesen, Wandern oder Stricken – am liebsten aber mit der Familie, wie sie erzählt. Eines ihrer zentralen politischen Themen ist die Bildungspolitik - von der Krippe bis zum Berufsabschluss. Zudem setzt die einzige weibliche Kandidatin im Stimmkreis Kaufbeuren den Fokus auf Chancengleichheit und Geschlechtergerechtigkeit.

Freie Wähler: Bernhard Pohl

Bernhard Pohl, der Kandidat der Freien Wähler im Stimmkreis Kaufbeuren bei der Landtagswahl 2023.





Freie-Wähler-Direktkandidat Bernhard Pohl (58) gehört dem Landtag seit 2008 an. Der Rechtsanwalt ist dort unter anderem stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, Mitglied im Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen und Vorsitzender des Untersuchungsausschusses „Stammstrecke“. Als zentrale politische Anliegen nennt der Kaufbeurer Stadtrat: Stärkung der Heimatregionen, nicht der Metropolen. Einsatz für die heimische Wirtschaft und Landwirtschaft. Erhalt und Ausbau unserer Bundeswehrstandorte. Ehrenamtlich engagiert er sich etwa als Vizepräsident des Bayerischen Soldatenbunds und in der Sudetendeutschen Stiftung.

FDP: Christian Toth

Der Kaufbeurer Direktkandidat der FDP für die Landtagswahl 2023: Christian Toth.





FDP-Direktkandidat Christian Toth ist 36 Jahre alt, verheiratet und, wie er selbst sagt, werdender Vater. Der gelernte Bankkaufmann lebt in Königsbrunn, wo er seit 14 Jahren als selbstständiger Lebensmitteleinzelhändler arbeitet. Toth ist Beiratsmitglied der AOK Augsburg, Mitglied der Verbandsversammlung der Kreissparkasse Schwaben-Bodensee, Schöffe am Sozialgericht, Chorleiter und Präsident des Augsburger Sängerkreises sowie Vizepräsident des Chorverbandes Bayerisch-Schwaben, Stadt- und Kreisrat. In seiner Vorstellungsrede zur Nominierung machte er deutlich, dass für ihn politische Arbeit und die Lebensrealität der Menschen zusammengehörten.

Die Linke: Paul Meichelböck

Paul Meichelböck ist Direktkandidat der Linken im Stimmkreis Kaufbeuren.





Direktkandidat Paul Meichelböck, Jahrgang 1960, ist gelernter Fernmeldehandwerker, war 20 Jahre freigestellter Betriebsrat bei der Telekom, ist jetzt im Ruhestand und sitzt für die Linke im Kaufbeurer Stadtrat. Seine politischen Schwerpunkte sind Friedenssicherung, Soziales und Inklusion, die Verkehrswende mit mehr Rad-, Fuß- und Bahnverkehr. Zudem sei er auch im Ruhestand überzeugter Gewerkschafter. Seine Ämter und Engagements: Vorsitzender DGB Kaufbeuren, Verdi-Ortsverein und Betriebsgruppen sowie Vorstand im Kulturverein Podium Kaufbeuren. In seiner Freizeit macht er gerne Musik auf der Gitarre und singt. Bei schönem Wetter ist er mit dem Rad unterwegs.

AfD: Patrick Herkommer

Patrick Herkommer tritt bei der Landtagswahl 2023 für die AfD an.





Direktkandidat Patrick Herkommer ist 32 Jahre alt und stammt aus Mindelheim im Unterallgäu. Heute lebt er in Dirlewang, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Der gelernte Bäcker arbeitet als Schichtarbeiter in einer Molkerei. Seine Hobbys: Mühle spielen mit seiner Tochter. In einer Pressemitteilung zu seiner Bewerbung teilte Herkommer mit, sich besonders für die „traditionellen Familien“ einsetzen zu wollen. Familien mit Kindern müssten vom Staat stärker unterstützt werden. Als Schichtmitarbeiter wolle er für die arbeitende Bevölkerung seine Stimme erheben, „die von den Auswirkungen einer leistungsfeindlichen Politik der Kartellparteien betroffen ist“.

BP: Thomas Pfaffenbauer

Thomas Pfaffenbauer tritt für die Bayernpartei bei der Landtagwahl 2023 an. Foto: Klaus D. Treude





Thomas Pfaffenbauer, 56, tritt für die Bayernpartei an: Sich bundespolitischen Zielen und Erwägungen beugen zu müssen, das gefällt dem Kaufbeurer nicht. Deshalb ist der IT-Berater 2020 nach intensiver Beschäftigung mit den Wahlprogrammen der Bayernpartei beigetreten. Dass die Atomkraftwerke in Bayern abgeschaltet wurden, halte er für einen Fehler. „Wir verlassen uns nur auf regenerative Energien“, sagt er. Natürlich brauche man diese, aber „nicht um jeden Preis“. Er möchte, dass Bayern mehr Entscheidungsrechte bekommt. Außerdem will er sich für mehr direkte Demokratie über Volksbegehren einsetzen. Er will die Energiegewinnung durch Wasserstoff fördern und wünscht sich allgemein mehr Technologieoffenheit. Eine bessere Bezahlung für Heil- und Pflegekräfte sei ihm ebenfalls wichtig. Einsetzen möchte er sich für Tierheime.

ÖDP: Ludwig Georg Filser

Ludwig Filser aus Bad Wörishofen tritt bei der Landtagswahl als Direktkandidat für die ÖDP an.





ÖDP-Kandidat Ludwig Georg Filser ist 60 Jahre alt. Seit 35 Jahren ist der Landwirt aus Bad Wörishofen bei der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP). Nach der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl sei ihm bewusst geworden, dass sich bei der Energieversorgung einiges ändern muss. Ihm sei es wichtig, die Klimakrise zu stoppen. Privat sei er darum sehr bemüht. Die meisten Kilometer im Jahr lege er auf dem Fahrrad zurück. Er habe eine Biogasanlage und eine PV-Anlage sowie eine Fläche mit schnell wachsenden Hölzern. Zudem engagiere er sich im Carsharing-Verein Kaufbeuren und setzt sich dort für einen Stützpunkt in Bad Wörishofen ein. Dort sitzt er im Stadtrat, außerdem ist er Kreisrat im Unterallgäu. Ebenfalls engagiert sich Filser bei der Freiwilligen Feuerwehr, ist im Pfarrgemeinderat und in vielen weiteren Vereinen.

die PARTEI: Herbert Stumpe

Herbert Stumpe Die Partei Herbert Stumpe gründet Die Partei Ortsverband Kaufbeuren Foto: Mathias Wild





Herbert Stumpe, 65, tritt für "die PARTEI" an: Wird der Sozialpädagoge gewählt, will er sich in der Bayerischen Staatskanzlei darum bemühen, dass der Wappenbaum in Neugablonz wieder aufgestellt wird. Stumpe ist seit vielen Jahren bei der Partei „Die Partei“. Ihm habe das neue Konzept gefallen, das Spaß vor Inhalt steht. „Nur wenn man etwas mit Spaß macht, macht man es richtig gut“, sagt er. Seine politischen Ziele will Stumpe spontan entscheiden. „Man muss in der Lage sein, aufgrund neuer Faktenlage Entscheidungen zu treffen“, sagt er. Zudem ist er gegen weiteren Straßenausbau. Es müsse erst instand gehalten werden, was da ist, bevor man Neues baut. Auch wolle er sich dafür einsetzen, dass Hirschzell kein Endlager für Atommüll wird, so der Vertreter der Satirepartei.

V-Partei³: Yvonne Machalett

Yvonne Machalett ist Direktkandidatin für den Stimmkreis Kaufbeuren bei der Landtagswahl 2023. Sie tritt für die V-Partei an. Foto: Yvonne Machalett





Yvonne Machalett, 52, tritt für die V-Partei³ an: Ihr Leben lang isst sie nach eigenen Angaben kein Fleisch und engagiert sich im Tierschutz. Die gebürtige Augsburgerin zog 2016 in den Kaufbeurer Raum. Dieses Jahr ist die Zahntechnikerin der V-Partei³ beigetreten. V3 steht für Veränderung, Vegetarier und Veganer. „Es müssen nicht alle vegan werden“, sagt sie. Das müsse jede und jeder selbst entscheiden. Sie habe sogar den Eindruck, dass sich viele aufgrund des Trends vegan ernähren und nicht aus eigener Überzeugung. Machalett lehnt Massentierhaltung ab, zudem müsse das regionale Angebot verbessert werden. Sie engagiert sich aktiv im Tierschutz, nimmt Hunde auf, die sonst keiner mehr will, wie einen dreibeinigen Hund aus Rumänien. Windräder hält sie nicht für sinnvoll, da diese in der Natur stören. Auch von E-Autos ist sie nicht begeistert. „Wo landet denn der ganze Schrott“, sagt sie mit Blick auf die Batterien.

