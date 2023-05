Der Komponist der schönen Heimat: Ein Besuch bei Kurt Gäble

Plus Seine Stücke heißen "Klang der Alpen", "Wir Musikanten" oder "Bei uns daheim". Kurt Gäble ist einer der beliebtesten Komponisten für Blasmusik im Alpenraum.

Um Musik dreht sich das Gespräch erst mal gar nicht. Kurt Gäble reicht dem Gast ein Glas Wasser. Es schmeckt auffallend frisch. Es ist Grander-Wasser. Kurt Gäble ist ein großer Fan des Tirolers Johann Grander, der Trinkwasser so aufbereitet, dass es eine neue Struktur erhält. Magnetismus spielt da offenbar eine Rolle. Auch nach Tagen in der Flasche schmeckt das Wasser noch frisch. Das Geheimnis kennt auch Gäble nicht. Aber dass es funktioniert, das kann jeder schmecken.

Mit der Musik von Kurt Gäble ist das wohl ähnlich. Der Meister selbst macht da kein großes Gewese darum. Er weiß nicht einmal, wie viele Stücke er schon komponiert hat, die rund um den Globus aufgeführt werden. Wenn ihm danach ist, setzt er sich an seinen Arbeitstisch im Wohnzimmer und notiert handschriftlich seine Noten auf. 99,9 Prozent der Komponisten heutzutage machen das am Computer. Gäble gehört noch zur alten Schule, für die solch technische Neuerungen wie Smartphones vor allem eines sind: Verhinderungsinstrumente von guten Gesprächen.