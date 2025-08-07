Leitung beschädigt: Teile von Stockheim derzeit ohne Trinkwasser

In Teilen Stockheims kommt aktuell kein Trinkwasser aus den Leitungen. Der Grund dafür ist ein Schaden an einer Wasserleitung, der bei Bauarbeiten im Ort entstanden ist.

„Bei Tiefbauarbeiten zur Erneuerung der Dorfstraße in Stockheim wurde im Bereich der Kirche eine Wasserversorgungleitung beschädigt“, teilt Stadtwerke-Chef Peter Humboldt auf Nachfrage mit (Stand 11.20 Uhr). Die Stadtwerke sind bereits vor Ort und arbeiten daran den Schaden zu beheben. Ein bisschen Geduld müssen die Stockheimerinnen und Stockheimer aber noch haben.

„Wir rechnen – sollten keine weiteren Schäden zutage treten – mit einer Wiederherstellung der Wasserversorgung in zirka ein bis zwei Stunden“, sagt Humboldt. Betroffen sei der Bereich östlich und nordöstlich der Dorfstraße, genau gesagt die Straßen In der Bernau, Grünau, Flößerweg und Teile der Dorfstraße.