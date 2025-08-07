Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Leitung beschädigt: Stadtteil von Bad Wörishofen derzeit teilweise ohne Trinkwasser

Stockheim

Leitung beschädigt: Teile von Stockheim derzeit ohne Trinkwasser

Bei Bauarbeiten an der Dorfstraße von Stockheim wurde eine Trinkwasserleitung getroffen. Was Anwohnerinnen und Anwohner jetzt wissen müssen.
Von Markus Heinrich
    • |
    • |
    • |
    Bei Bauarbeiten an der Dorfstraße wurde eine Wasserleitung in Stockheim beschädigt.
    Bei Bauarbeiten an der Dorfstraße wurde eine Wasserleitung in Stockheim beschädigt. Foto: Karin Donath

    In Teilen Stockheims kommt aktuell kein Trinkwasser aus den Leitungen. Der Grund dafür ist ein Schaden an einer Wasserleitung, der bei Bauarbeiten im Ort entstanden ist.

    „Bei Tiefbauarbeiten zur Erneuerung der Dorfstraße in Stockheim wurde im Bereich der Kirche eine Wasserversorgungleitung beschädigt“, teilt Stadtwerke-Chef Peter Humboldt auf Nachfrage mit (Stand 11.20 Uhr). Die Stadtwerke sind bereits vor Ort und arbeiten daran den Schaden zu beheben. Ein bisschen Geduld müssen die Stockheimerinnen und Stockheimer aber noch haben.

    „Wir rechnen – sollten keine weiteren Schäden zutage treten – mit einer Wiederherstellung der Wasserversorgung in zirka ein bis zwei Stunden“, sagt Humboldt. Betroffen sei der Bereich östlich und nordöstlich der Dorfstraße, genau gesagt die Straßen In der Bernau, Grünau, Flößerweg und Teile der Dorfstraße.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden